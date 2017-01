"Kourtney is in verwachting en zit momenteel in haar eerste trimester", onthult een bron uit de familie, die eraan toevoegt dat de oudste Kardashian-zus het nieuws voorlopig alleen nog maar met haar beste vrienden heeft gedeeld.

Eerder schreef de entertainmentsite al dat Kourtney en Scott - die samen als drie kinderen hebben; Mason (7), Penelope (4) en Reign (1) - de laatste tijd bezig waren om opnieuw zwanger te worden. De twee hadden tot voor kort een knipperlichtrelatie, maar zijn inmiddels - na een aantal romantische tripjes naar Nantucket, Miami en Aspen - weer onafscheidelijk.

De relatie tussen het stel strandde in de zomer van 2015, toen Scott de zus van Kim en Khloé Kardashian had bedrogen en kort daarna werd opgenomen in een afkickkliniek.