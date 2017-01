Charlie Sheen suïcidaal na hiv-diagnose

"De dag dat ik de diagnose kreeg, wilde ik mezelf een kogel door mijn kop jagen", herinnert Charlie zich. "Maar mijn moeder was bij me en ik zou dat nooit in haar bijzijn doen en haar de rommel op laten ruimen", grapte de acteur meteen in Good Morning America.

Charlie vertelde dat hij al snel andere inzichten kreeg en zich realiseerde dat hiv geen doodvonnis is. "Ze gaven me een handvol pillen en zeiden: je kunt naar huis, je blijft leven. Ik ben zo dankbaar dat er medicatie beschikbaar is."

Mooie uitspraken

De acteur voelt zich heel goed, maar de 'oude Charlie Sheen' die zichzelf een 'warlock' met 'tiger blood' en 'adonis dna' noemde, schuilt nog ergens in hem. "Ik geloof dat ons dna bestaat uit al onze ervaringen, de goede én de slechte."

Desondanks geeft Charlie toe dat ook hij zich schaamt als hij interviews terugziet waarin hij verklaart altijd 'winning' te zijn. "Het is wel een beetje beschamend. Als ik het zie, denk ik: dude, wat was dat in godsnaam?! Maar het heeft in ieder geval een paar mooie uitspraken opgeleverd."