Familie Jackson niet blij met Joseph Fiennes

Taj Jackson, een van de neefjes van Michael, reageerde woensdagavond via Twitter. "Hier heeft mijn familie helaas mee te maken", schreef de 3T-zanger in reactie op een van de vele verontwaardigde tweets over Fiennes als Michael. Taj twitterde ook dat hij de woorden niet kon vinden om ‘het schaamteloze gebrek aan respect’ te omschrijven.

Over de keuze voor Fiennes is al langere tijd veel te doen. Fans van de King of Pop vonden het ongepast dat een blanke acteur de afro-Amerikaanse zanger vertolkt. Fiennes reageerde vorig jaar op de onvrede onder Michaels fans. "Jackson had wel een probleem met pigment. Hij kwam waarschijnlijk dichterbij mijn kleur dan zijn oorspronkelijke kleur."

De tv-film Elizabeth, Michael And Marlon gaat over een autoritje dat de King of Pop in de nasleep van de terroristische aanslagen in New York op 11 september 2001 gemaakt zou hebben met Elizabeth Taylor en Marlon Brando. Fans van Michael hebben opgeroepen tot een boycot van de film.