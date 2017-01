'Peter Dinklage in volgende Avengers-film'

Alhoewel woordvoerders van Marvel niet wilden reageren op de geruchten, komt het entertainmentmagazine tot de conclusie dat de opnames van de film in het draaischema van Game of Thrones passen. Peter zou pas weer in het najaar aan de bak moeten als Tyrion Lannister in de HBO-serie, terwijl de draaidagen voor Avengers voor de vroege zomer staan ingepland. Een nog naamloze vierde Avengers-film wordt meteen na Infinity Wars opgenomen.

Over de rol van de acteur is nog niets bekend. In de film keren de meeste bekende Avengers-gezichten terug. Onder meer Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson en Chris Evans zijn te zien in de film. Ook Benedict Cumberbatch is van de partij als Dr. Strange.