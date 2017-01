Kim Kardashian showt nieuwe ring

Afgelopen week werden er 17 mensen opgepakt voor de roof op 3 oktober 2016, waarbij voor ruim 9 miljoen euro aan juwelen werd gestolen. Kim werd bij de overval vastgebonden in de badkuip.

Sinds de overval heeft de realityster zich nog nauwelijks in het openbaar laten zien. Maar nu heeft ze haar gezicht toch even laten zien en het is duidelijk dat het voornemen om haar blingbling minder te showen, alweer overboord is gegooid. Samen met zwager Scott Disick was ze op weg naar Dubai. Volgens TMZ om een make up-tutorial van haar schoonheidsspecialist Mario Dedivanovic te promoten. Dit evenement zou eigenlijk op 14 oktober plaatsvinden, maar elf dagen na de brute roof was Kim daar nog lang niet aan toe.

Commentaar

De hele dure ring die Kim droeg bij de beroving, had ze vóór de inmiddels beruchte 3 oktober al geshowd tijdens een modeshow van haar halfzusje Kendall Jenner en ook op Instagram. Haar man Kanye West gaf haar die ring.

Kim kreeg nogal wat commentaar op het feit dat ze op regelmatige basis haar juwelen pontificaal liet zien op social media. Na de overval liet ze weten dit te gaan minderen, maar daar is ze blijkbaar op teruggekomen.