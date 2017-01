Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Trijntje en Jim bij George Michael tribute

40 min geleden

Trijntje Oosterhuis, Berget Lewis en Do zijn enkele van de namen die maandag optreden tijdens het muzikale eerbetoon aan George Michael in Paradiso. Ook Shirma Rouse, Jim Bakkum, Rob de Nijs en Jett Rebel treden op samen met het New Amsterdam Orchestra, zo maakt het orkest bekend.