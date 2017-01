Loulou het populairst; nul keer Xess Xava

Dat blijkt uit data van de Sociale Verzekeringsbank. Ook de naam die Anouk gaf aan Jelizah, deed het goed in 2016. Net als André Hazes Jr., die zijn zoon naar zichzelf vernoemde, staat de dochter van de Haagse zangeres vijf keer in de lijst. Twee baby's hebben vorig jaar, net als de zoon van Carice van Houten en Guy Pearce, de naam Monte gekregen. Muck, zoals het kind van Kim Kötter en Jaap Reesema heet, kwam twee keer voor.

Moeder en dochter bij de kapper. Met dank aan de liefste Marly voor de mooie highlights! @robpeetoom Een foto die is geplaatst door thisisdo (@thisisdo) op 9 Dec 2016 om 4:17 PST

Kiy, het zoontje van glamourkoppel Victoria Koblenko en Evgeniy Levchenko, mag zich met recht uniek noemen. Het jongetje dat afgelopen zomer werd geboren was in 2016 de enige die deze naam draagt. Datzelfde geldt voor Bobby-Jo, het dochtertje van Arie Boomsma.

Een foto die is geplaatst door Victoria Koblenko (@vkoblenko) op 6 Nov 2016 om 10:58 PST

Xess Xava

Opvallend is dat niemand zijn of haar kind heeft vernoemd naar Xess Xava, die in 2015 het levenslicht zag. Ook de naam van zijn moeder Yolanthe komt niet voor in de lijst. Doutzen daarentegen, is nog wél populair onder de Nederlandse vaders en moeders. De naam van het Friese supermodel komt 24 keer voor. Ook Fajah (22) en Sylvie (18) doen het goed. Estavana, de naam van handbalster én vriendin van Rafael van der Vaart, Estavana Polman, staat twee keer vermeld. Sabia, Rafaels ex-vriendin, komt niet voor in de lijst.

'...,kenmerkend voor deze periode is het gejengel, het geen moment alleen willen zijn, voortdurend opgetild willen worden, vaker wakker zijn in de nacht, meer bewust zijn van de omgeving en.... uw baby is aanhankelijker dan voorheen." Een foto die is geplaatst door Arie Boomsma (@arieboomsmainstagram) op 30 Jul 2016 om 10:56 PDT

Tot slot de Nederlandse prinsessen. Bovenaan staat Amalia (18), kort gevolgd door Alexia (15). Ook de naam van prinses Ariane komt voor in de lijst; negen ouders vernoemden hun kind naar de jongste dochter van koning Willem-Alexander. Máxima komt slechts één keer voor in het overzicht van meisjesnamen die gegeven zijn in 2016.