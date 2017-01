Ciske de Rat en Chez Brood beste musicals

Tijdens het feestelijke Musical Awards Gala in het Beatrix Theater in Utrecht bleken In de ban van Broadway en Ciske de Rat uiteindelijk de grote winnaars. Met respectievelijk vier en drie awards sleepten zij bijna de helft van de in totaal vijftien onderscheidingen in de wacht.

Ciske de Rat werd door de vakjury, bestaand uit voorzitter Cornald Maas, Peter Noten, Henriëtte Tol, Irene Moors, Michiel van Erp, Joris van Bennekom en Marlies van Leeuwen, niet alleen uitgeroepen tot beste grote musical, de innemende achtjarige Silver Metz, die de rol van de kleine Ciske speelt, ging er met de prijs voor aanstormend talent vandoor en ook de arrangementen van Jeroen Sleyfer werden beloond met een award.

Danny de Munk, die de volwassen Ciske vertolkt, had echter voor de tweede keer het nakijken. De prijs voor beste hoofdrolspeler in een grote musical ging naar Alex Klaasen, die in De Gelaarsde Poes wederom bewees hoe veelzijdig hij wel niet is.

De beste kleine musical was volgens de jury Chez Brood, over het leven van Herman Brood. Ook Stefan Rokebrand, die de levenskunstenaar speelde, werd beloond met de award voor beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical.

Loes Luca mocht de vrouwelijke equivalent van die prijs in ontvangst nemen. De actrice, die haar rol wegens ziekte niet lang na de première van In de ban van Broadway moest overdragen aan Ellen Pieters, had in die korte tijd echter al een verpletterende indruk gemaakt en kon de rol gelukkig later weer oppakken.

Het was slechts een van de vier awards die aan deze productie werd toegekend. Ook Bianca Krijgsman kreeg er een voor haar heerlijke bijrol, Thomas Rupert voor zijn zeer inventieve toneelbeeld en Nathan Vecht voor het script.

Vera Mann kreeg de award voor beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical voor haar vertolking van de pasteitjesbakster mevr. Lovett in de horrormusical Sweeney Todd.

Gloria Estefan was ingevlogen om de AD Publieksprijs te overhandigen, maar de popdiva kon op deze wijze natuurlijk ook mooi meteen haar biografische musical On Your Feet! promoten die in oktober The Bodyguard opvolgt in het Beatrix Theater.

En Simone Kleinsma, die de afgelopen twee seizoenen met haar soloprogramma rondtourde, kreeg de Eventim Oeuvre Award. Zij ontving de onderscheiding uit handen van haar goede vriend en musicalproducent Joop van den Ende, die zeker ook wat haar carrière betreft altijd haar grote steun en toeverlaat is geweest.

Hieronder nog even alle winnaars op een rijtje:

Beste Vrouwelijke Hoofdrol in een grote musical: Vera Mann (Sweeney Todd)

Beste Mannelijke Hoofdrol in een grote musical: Alex Klaasen (De Gelaarsde Poes)

Beste Vrouwelijke Bijrol in een grote musical: Marjolein Teepen (Sweeney Todd)

Beste Mannelijke Bijrol in een grote musical: Freek Bartels (Beauty and the Beast)

Beste Vrouwelijke Hoofdrol in een kleine musical: Loes Luca (In de ban van Broadway)

Beste Mannelijke Hoofdrol in een kleine musical: Stefan Rokebrand (Chez Brood)

Beste Vrouwelijke Bijrol in een kleine musical: Bianca Krijgsman (In de ban van Broadway)

Beste Mannelijke Bijrol in een kleine musical: Jeremy Baker (Robert Long)

Aanstormend Talent: Silver Metz (Ciske de Rat)

Beste Script: Nathan Vecht (In de ban van Broadway)

Beste Arrangementen: Jeroen Sleyfer (Ciske de Rat)

Beste Regie/choreografie: Pieter Kramer (De Gelaarsde Poes)

Beste Vormgeving/Toneelbeeld: Thomas Rupert (In de ban van Broadway)

Beste Grote Musical: Ciske de Rat

Beste Kleine Musical: Chez Brood

AD Publieksprijs Beste Musical 2016: The Bodyguard