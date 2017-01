Stephanie Davis bevallen van zoon

Haar management heeft bevestigd dat Stephanie vrijdag is bevallen. "We zijn blij dat we de bevalling van Stephanie Davis kunnen bevestigen. Ze is vrijdag bevallen van een zoon. Moeder en zoon maken het goed."

De actrice keek reikhalzend uit naar de komst van de kleine. Jeremy McConnell is de vader, maar hij en Stephanie zijn niet meer samen. Een naam is nog niet bekendgemaakt. Eerder zei de deelneemster van Celebrity Big Brother: "Ik heb al een naam gekozen. Het is niet Albi, maar dat wordt wel een doopnaam."