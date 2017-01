Volgens TMZ gleed Priyanka uit op de set, waarna ze viel. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat de 34-jarige actrice een hersenschudding heeft opgelopen. Na behandeling mocht de van oorsprong Indiase actrice naar huis.

"We kunnen bevestigen dat er een klein incident heeft plaatsgevonden op de set van Quantico in New York", aldus een woordvoerder van de Amerikaanse zender ABC tegen US Weekly. "Priyanka is onderzocht door een arts, daarna ontslagen en ze herstelt thuis in alle rust."