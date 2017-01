Op zijn Instagram staat zoon Aloys Buys stil bij de wens van zijn vader. "In een koude en steriele kamer van het OLV Ziekenhuis, nam ik op 27 juni 2015 rond 16.30 uur afscheid van een bijzonder warm mens: Mijn vader, beste vriend en grote voorbeeld. Een man die vrijwel alles heeft bereikt. Toch had hij nog een ultieme wens. Helaas had hij de kracht en de tijd niet meer om deze laatste droom in vervulling te laten gaan. Terwijl hij mij indringend aankeek, zei hij met zachte stem: ‘Aloys, ik heb je 20 jaar lang alles geleerd over het artiestenvak. Jij moet er met Jan alles aan doen, om mijn laatste droom en wens in vervulling laten gaan. Maak Jan weer beroemd in Duitsland.’

De zoon van Jaap, die nu de manager van Jan is, kreeg een brok in zijn keel bij de laatste wens van zijn vader en is trots op het bereikte resultaat. "Ik schraapte mijn keel en beloofde alles te doen wat in mijn macht ligt om deze hartenwens in vervulling te laten gaan. ‘Pa, we gaan ervoor en onderweg naar dat doel zijn we in gedachte steeds bij jou.’ Na maanden onderhandelen, werken en reizen (ome Cor bedankt, voor de veilige kilometers), hebben we het einddoel gehaald. Vandaag bereikt het album van de band Klubbb3 - waar Jan deel van uitmaakt - de nummer 1 positie in de Duitse hitlijsten. Ook de tournee van volgende maand is vrijwel geheel uitverkocht. Vader, je laatste droom is nu ook uitgekomen.

De nummer 1-positie draagt Aloys op aan zijn vader. "Deze is voor jou, drink er een wijntje op daarboven. Wij zijn in gedachten bij je…"