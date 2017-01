Britney Spears bevestigt relatie met Sam Ashgiri

De geruchten over een relatie tussen Britney en Sam gingen al langere tijd de ronde en beiden deden ook niet geheimzinnig over hun omgang met elkaar. Bij de foto van haar liefje schrijft de zangeres: "Enorme liefde voor hem"

De 34-jarige Spears kent Sam van zijn rol in de videoclip van het nummer Slumber Party. In november heeft Ashgiri al eens een foto gedeeld van de twee op date, maar heeft deze later weer verwijderd.