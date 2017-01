Dat meldt TMZ. Er zouden voor honderdduizenden dollars aan juwelen gestolen zijn.

De inbraak vond afgelopen donderdag plaats in het huis van de bekende hondenfluisteraar in Californië. De dieven konden binnenkomen via een raam van de badkamer dat open stond.

Cesar was zelf niet thuis. Hij verblijf op dit moment een aantal weken in Azië voor zijn werk. Gelukkig voor hem zijn er beelden van de inbrekers gemaakt door zijn beveiligingscamera's.

Volgens TMZ is dit huis niet de plek waar hij zijn bekende trainingen geeft en zijn er dus geen dieren gewond geraakt tijdens de inbraak.

Cesar werd in ons land bekend door het programma De Hondenfluisteraar, waarin hij baasjes hielp met hun onhandelbare honden.