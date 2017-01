En dus kwam Bart Meeldijk aangesneld om haar te helpen. Heleen heeft een foto daarvan op Instagram geplaatst. In zijn trainingsbroek en met handschoenen aan en een muts op verwisselt hij de band.

Heleen schrijft: "Liefde is... @BartMeeldijk die in het holst van de nacht aan komt snellen en je band verwisselt in de snijdende kou nadat je hem lek hebt gereden in IJburg."

Een foto die is geplaatst door Heleen van Royen (@heleenvanroyen) op 14 Jan 2017 om 1:01 PST

Bart moet zelf vooral lachen om het voorval: "23:30u: "Dat vluchtheuveltje was er de vorige keer nog niet, ik zweer het je!" - tis al goed @heleenvanroyen, i'll fix this!"

