Paris Jackson verrast door cancellen show

Paris werd behoorlijk kwaad toen ze erachter kwam dat het programma zou worden uitgezonden. Ze gaf donderdag op Twitter aan de beelden ongelooflijk beledigend te vinden. "Ik vind het eerlijk gezegd om te kotsen."

i'm surprised the family's feelings were actually taken into consideration for once, we all really do appreciate it more than y'all know. https://t.co/MdOZgP3tD7