Vriend Dries Roelvink breekt heup na danspartij

"Gunter heeft z'n heup gebroken", schrijft Dries op zijn Facebook-pagina. "Tijdens een optreden van mij ging hij zoals altijd weer eens uitbundig dansen. Dit keer gleed hij uit op de gladde houten dansvloer. Hij had veel pijn."

Dries zegt tegen Privé: "Iedere keer als ik een bepaald up-tempo liedje zing, komt Gunter uit het publiek en zoekt hij een vrouw uit waarmee hij gaat swingen. Dit keer was hij echter iets te enthousiast, waardoor het stel samen achterover vielen. De vrouw had een bult op haar hoofd, maar voor Gunter was de schade iets erger."

De Amsterdamse zanger maakte zijn nummer af, maar ging er toen snel vandoor, achter de ambulance aan. "In het ziekenhuis constateerde men een gebroken heup. (...) Hij is verder goed te spreken en zei vannacht tegen de dokter dat hij aanstaande dinsdag wel met mij mee moet naar Oosterijk."

Een paar uur later plaatste Dries een video op zijn Facebook-pagina, waarin de pechvogel te zien is. "Mijn heup is gebroken, dus dansen is er niet meer bij", laat Gunter weten, liggend in een ziekenhuisbed. "Hij wordt waarschijnlijk morgen geopereerd", vult Dries tot slot aan.