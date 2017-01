Emilie maakte zaterdag het nieuws op Instagram bekend. "En we gaan maar door en door! Op deze foto ben ik vijftien weken zwanger en ik kan niet wachten tot de nieuwste aanwinst van de Goldblum-familie, begin april arriveert."

We're so excited to share the wonderful news of the birth of our son, Charlie Ocean Goldblum, born on the 4th of July. Independence Day. Een foto die is geplaatst door Jeff Goldblum (@jeffgoldblum) op 7 Jul 2015 om 5:17 PDT

Jeff en Emilie trouwden in 2014. Een jaar later, in juli, werd Charlie geboren.