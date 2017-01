Dat meldt de Daily Mail. Thomas woont samen met Darlene Blount en werd thuis gearresteerd.

In het politieverslag is te lezen: "Markle en Blount kregen ruzie. In zijn dronkenschap pakte Markle een geweer en hield dat tegen het hoofd van Blount in een poging haar te laten vertrekken." Zijn vriendin sloot zich vervolgens op in de badkamer, waar ze de politie belde.

Thomas is vrijdag weer vrijgekomen en is in afwachting van de rechtszaak. Hij zal worden aangeklaagd voor bedreiging, het richten van een pistool op iemand en het onwettig gebruik van een pistool.

Zijn ex-vrouw Tracy Dooley heeft de borg van zo'n 1500 dollar betaald. "Ik wil niet dat dit beschamend wordt voor Meghan. Thomas heeft een beetje bekendheid sinds Meghan een relatie heeft met prins Harry. Hij wil het beste voor haar. Ze waren altijd erg hecht, maar de laatste jaren is dat wat minder. Het laatste dat hij zou willen, is haar pijn doen."

Tracy en Thomas waren tot 2001 getrouwd. Ze hebben allebei een drankprobleem, zo geeft de vrouw toe. "Ik hoop dat dit incident hem de hulp brengt die hij nodig heeft. Ik weet zeker dat Meghan dat ook wil."

