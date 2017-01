De 38-jarige Saldana was een van de acteurs die achter een post op Facebook van september stonden waarin vrijwel de volledige cast van Star Trek uithaalde naar toenmalig presidentskandidaat Trump. Maar volgens Saldana zorgden de beledigingen aan het adres van Trump tijdens de race voor het Witte Huis juist voor een vervreemding bij aan groot deel van Amerika. "We werden arrogant en werden ook pestkoppen", aldus de 38-jarige actrice tegenover AFP.

Eerder zei actrice Nicole Kidman al dat het tijd is dat Amerikanen achter Trump gaan staan. "Het enige wat ik zeg is dat hij nu gekozen is en als land moeten we degene steunen die de president is, want dat is waarop het land is gebaseerd", aldus Kidman tegenover BBC.

Saldana hoopt ondertussen dat dat het land niet terugglijdt naar de donkere dagen van segregatie. "Als we mensen hebben die sterk blijven en ons onderwijzen en staan voor gelijke rechten en iedereen met respect behandelen, keren we niet terug naar die tijden."