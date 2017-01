Op Twitter schrijft hij: "September 2011 tot en met december 2016 waren de beste jaren van mijn leven. Ik zal je voor altijd missen."

September 2011 till December 2016 best years of my life. I will always forever miss you. Xxx — Fadi Fawaz (@fadifawaz) 15 januari 2017

Het bericht lijkt een reactie te zijn op vrienden van George die beweren dat de relatie tussen de twee al lang voorbij was. "Fadi was al vanaf het begin een profiteur. George wist dat, maar was dankbaar voor het gezelschap en rekende voor veel zaken op Fadi. Maar de waarheid is dat ze al achttien maanden uit elkaar waren."

Een familiellid vertelde eerder al dat de twee nog wel bij elkaar waren, maar dat George het meerdere malen uit geprobeerd heeft te maken. "Hij heeft meerdere malen gezegd tegen Fadi dat hij hem niet meer wilde zien, maar toch kwamen ze elke keer weer bij elkaar."