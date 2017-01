Anna Nooshin: ‘geen moeite met kinky’

Dat vertelt Anna in een video van Radio 538 waarin ze nieuwe muziek beoordeelt. Een van de nummers is de titelsong van Fifty Shades Darker, het vervolg op de erotische film Fifty Shades of Grey en de verfilming van de gelijknamige boekenreeks.

Anna heeft alle boeken gelezen en vond het ‘baanbrekend’: “Seks altijd vanuit een mannelijk perspectief en dit was heel erg voor de vrouw.” Naast het vrouwelijk perspectief staan de boeken ook bekend om hun kinky randje. “Ik heb geen moeite met kinky”, stelt Anna. Wat ze daarmee bedoelt blijft onduidelijk. “Ik heb er gewoon geen moeite mee.”

Bekijk de hele video hier, waar de YouTube-ster ook vertelt waarom ze een hekel heeft aan zingende vrouwen.