Dwayne ‘The Rock’ Johnson schreef op Twitter: “Onze familie @TaminaSnuka vroeg mij het droevige nieuws te delen dat haar vader, Jimmy Snuka is overleden.”

Dochter Sarona, onder worstelaars bekend als Tamina, schreef “I love you dad” en deelde een foto van haar hand in de zijne.

Our family @TaminaSnuka asked me to share the sad news that her dad Jimmy Snuka has just passed away. Alofa atu i le aiga atoa. #RIPSuperfly