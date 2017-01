Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Hiep hiep! Kate Moss is jarig

37 min geleden

Supermodel Kate Moss is maandag 43 jaar geworden. Voor modebegrippen ben je dan hoogbejaard en uitgerangeerd, maar dat geldt voor Kate toch zeker niet. Op sociale media stromen de felicitaties voor de blondine binnen. Met name de felicitatie van Naomi Campbell is erg leuk om te zien.