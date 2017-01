Vlogger Laura, tevens bekend van het programma Mijn vieze, vette, vervelende verloofde, vertelt in een van haar videos dat het leven van een vlogger erg zwaar is en dat daar best een beloning tegenover mag staan.

Michella kan niet tegen het geklaag van Laura. “Ik word daar zo moe van. Mens, houd je strot en ga je make-up doen en zit niet te klagen, man!”

Ze vervolgt: “Laura, je bent echt een knappe meid, maar hou alsjeblieft je waffel, want wat ben jij een akelig wijf. Wat een zelfingenomen kut is dat dan.”

Laura onthulde zo’n 8000 euro per maand te verdienen met haar vlogs. Ook daar had Michella wel wat op te zeggen: “‘Wij als vloggers hebben het heel zwaar’. In de bouw werken 24 uur per dag is zwaar. Mens, wat lul je?! Je verdient 8.000 euro per maand met gewoon mooi wezen. Daar is niets zwaar aan.”