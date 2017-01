Ten tijde van de romance waren beiden in Miami en studeerden daar. Kim werd door haar stiefbroer Brody Jenner voorgesteld aan Calum en de vlam sloeg over. Toch hield de relatie niet lang stand. Later kreeg Kim een relatie met Damon Thomas, met wie ze later trouwde. Nu is Kim getrouwd met Kanye West. Met de rapper heeft ze twee kinderen.

Foto: Hollandse Hoogte

Saillant detail voor Kim is dat Calum in het Big Brother-huis zat met Ray-J, de man waarmee ze de befaamde sextape maakte.