"Ik ben dankbaar voor de ervaring, want als ik dit niet zou hebben meegemaakt, zou ik veel dingen niet hebben gedaan", zegt de Grease-actrice. "Het heeft me geleerd om mededogen te hebben voor diegenen die door een zware periode gaan."

Onlangs liet Olivia al weten dat ze zich na d borstamputatie 'beter voelde dan ooit'. Vertellend over haar gevoelens in de aanloop naar de ingreep, zegt ze tegen Radio Times: "Op een nacht, kort nadat ik te horen had gekregen dat mijn borst moest worden geamputeerd, kon ik niet slapen. Ik zat beneden in het donker en was doodsbang. Ik was ervan overtuigd dat de kanker zich had verspreid over mijn hele lichaam."

"Wekenlang was ik verward en leefde ik in onzekerheid, maar toen ik eenmaal gekalmeerd was, begon ik mentaal terug te vechten. Diep van binnen was er al die tijd een klein beetje hoop. Een klein stemmetje dat tegen mij zei: 'Je doet het goed en je gaat het redden'. Dat heeft mij er doorheen geholpen."