Bij een foto van hen samen schrijft hij: "Aan het meisje uit South Side, die een rol op zich nam waar ze niet om vroeg en die ze zich toch eigen maakte: gefeliciteerd, Michelle. Ik hou van je."

Het zijn dezelfde woorden als die de voormalige president van Amerika ook gebruikte in zijn afscheidsspeech om zijn vrouw te bedanken.

To the girl from the South Side who took on a role she didn't ask for and made it her own: Happy Birthday, Michelle. I love you. pic.twitter.com/lvjfx418hn