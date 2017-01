En dat voedt de geruchten dat ze bekeerd zou zijn tot de islam.Op de pagina is te lezen: "Alaikum Salam", wat 'vrede zij met u' betekent.

De verhalen over Lindsay en de islam gaan al langere tijd. Zo werd ze gefotografeerd met een koran en in Turkije werd ze gefotografeerd met een hoofddoek. Eerder vertelde de actrice ook al "dat dit geloof is wie ik ben."

De moeder van Lindsay ontkent overigens dat haar dochter bekeerd is, maar dat ze gewoon even afstand neemt van social media maar er wel voor koos dit bericht te plaatsen, aldus Gossip Cop.