Mentewab Dawit Lebiso heeft aan de Daily Mail laten weten dat ze hoopt dat ze onderdeel uit kan gaan maken van het leven van de twaalfjarie Zahara. "Ik wil haar laten weten dat ik nog leef en er naar verlang om haar te spreken. Ik wil mijn dochter niet terug, maar ik wil gewoon contact met haar en haar kunnen bellen en met haar kunnen praten."

Angelina adopteerde het Ethiopische meisje in 2005. Mentewab liep vijf maanden na de bevalling weg, waarna haar moeder Zahara liet adopteren omdat ze dacht dat haar dochter dood was. "Angelina is meer een moeder voor haar dan ik ooit geweest ben. Zahara is bij haar sinds ze een baby was, maar dat betekent niet dat ik haar mis. Ik mis haar altijd. Ik denk elke dag aan haar en ik verlang er naar haar stem te horen en haar gezicht te zien."

Mentewab hoopt dat de actrice het toelaat dat ze weer contact krijgt met haar dochter. "We gaan allemaal een keer dood en voordat ik dood ga, zou ik willen dat ze me leert kennen en dat ze weet dat ze familie heeft in Ethiopië. Ik zou Angelina willen vragen om me met haar te laten spreken. Ik denk dat dat niet teveel gevraagd is."