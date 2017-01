'Michael Bublé zegt Brit Awards af'

Michael en zijn vrouw Luisana maakten begin november bekend dat hun driejarige zoon ernstig ziek is. De muzikant liet toen weten dat hij al zijn concerten en andere verplichtingen afzegde om tijd door te brengen met zijn gezin. Noah zou op het moment een vier maanden durende chemokuur ondergaan. Het stel heeft nog een eenjarige zoon, Elias.

De organisatie van de Brit Awards maakte niet lang voor de diagnose van het jongetje bekend dat Michael de awardshow zou presenteren. Hij zou pas de derde niet-Britse host zijn geweest in de veertigjarige geschiedenis van het evenement. Michael werd drie keer genomineerd voor de BRIT Award voor beste internationale mannelijke artiest, maar won de prijs nooit.

Volgens een bron van The Sun heeft de zanger "zoveel tijd als hij nodig had" gekregen om de beslissing te maken of hij de awardshow op 22 februari toch zou willen presenteren. Zijn afzegging is nog niet bevestigd door de organisatie. Wie de avond nu gaat presenteren is dan ook nog niet bekend.