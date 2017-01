Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Ed Sheeran bouwt tunnel naar pub in huis

34 min geleden

Ed Sheeran heeft de bar in zijn woning vervangen door een complete pub. De nieuwe toevoeging aan zijn huis is alleen te bereiken via een ondergrondse tunnel, vertelt de zanger aan Apple Music's radiostation Beats 1.