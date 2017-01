Zoon George Best in seksschandaal

Naast Calum zijn onder anderen Britian's Got Talent-winnaar George Sampson en bokser Amir Khan gesnapt. Volgens The Sun zouden andere Britse sterren behoorlijk in paniek zijn door de lek. Ze zijn bang dat enkele seksvideo's van hun wereldwijd verspreid gaan worden. Het zou in dit geval gaan om een ex-Engels international, een BBC-presentator, een Hollywood-acteur en een X Factor-favoriet.

De internationale pornosite Celebrity Busted heeft enkele intieme video's van onder meer Calum online staan. Khan werd drie dagen geleden al voor schut gezet, toen een video van hem, terwijl hij masturbeerde, uitlekte. Celebrity Busted zou zijn gehackt, waardoor de video's online zijn gekomen.

Calum Best in Celebrity Big Brother Foto: Hollandse Hoogte

Extravagant

Alle Britse celebrities in de video's zijn te zien terwijl ze aan het masturberen en in gesprek zijn met de glamourmodellen. De vrouwen zijn overigens wél onherkenbaar gemaakt. "Het kan zijn dat de Skype-gesprekken zijn opgenomen door de vrouwen en aan Celebrity Busted doorgesluisd zijn", aldus een insider.

Advertentie

Amir Khan Foto: Hollandse Hoogte

Voor Calum zijn het onrustige dagen. Eerder in de week werd de zoon van George nog gelinkt aan Kim Kardashian. Ze zouden in hun studententijd in Amerika een intieme relatie hebben gehad. Het 35-jarige fotomodel gaat op deze manier steeds meer op zijn illustere vader lijken. Papa George stond bekend als 'de vijfde Beatle'.

Het icoon van Manchester United hield er een extravagante levensstijl op na tijdens zijn voetbalcarrière; veel alcohol en een waslijst aan (super)modellen domineerden zijn leven. De drank kostte George uiteindelijk in 2005 de kop.