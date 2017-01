Julianne Nicholson speelt coach in I, Tonya

Deadline meldt dat de Amerikaanse actrice de rol van Diane Rawlinson speelt, de eerste coach van Tonya.

De film vertelt het verhaal over Harding die in 1994, een maand voor de Olympische Spelen, haar concurrente Nancy Kerrigan liet uitschakelen. Hardings man en een van haar bodyguards huurden iemand in om Kerrigan opzettelijk te blesseren. Dat lukte, waardoor Harding het Amerikaans nationaal kampioenschap won. Die titel werd haar uiteindelijk ontnomen toen de aanslag aan het licht kwam.

De titelrol van I Tonya wordt gespeeld door de Australische actrice Margot Robbie. Andere rollen zijn er voor Sebastian Stan, Allison Jenney en Paul Walter Hauser. De regie ligt in handen van de Australiër Craig Gillespie.