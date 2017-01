Verlinde wil 'circus naar stad brengen'

In de show zingen zes 'echte musicalsterren' hoogtepunten uit twintig jaar musicals die in Nederland langskomen. Simone Kleinsma, Jim Bakkum, Tony Neef, Carolina Dijkhuizen en Vajèn van den Bosch zingen nummers uit onder meer Mamma Mia, Hairspray, Aida en Footloose.

De voorstelling is samengesteld op verzoek van de theaters in het land, stelt Verlinde. "Normaal doen we dit soort spectaculaire producties op één locatie, namelijk de Ziggo Dome", vertelt hij. "Maar toen we eenmalig in het Chassé theater in Breda speelden, bleek de opzet zich ook prima te lenen voor kleinere meer compacte theaters. Het wordt een unieke reis door de musicaltijd."

Blij zijn

Er worden in totaal zes theaters aangedaan. "Het is een korte tour: dertig voorstellingen in zes weken tijd. We gaan het niet 38 maanden lang spelen: mensen moeten blij zijn dat ze het hebben kunnen zien."

Musicals in concert on tour is van 24 januari tot en met 5 maart te zien.