Dat heeft Tom Barrack, voorzitter van het Inauguratie Comité, gezegd tegen CNN. "We hebben hem niet gevraagd. Hij is geweldig geweest. Hij beschouwt zichzelf als een vriend van de gekozen president, maar het is gewoon niet de plek voor hem. De plek waar het entertainment plaatsvindt is al helemaal ingevuld. Het is perfect, het gaat een typische en traditionele Amerikaanse avond worden en Kanye is een geweldige gast, maar we hebben hem simpelweg niet gevraagd."

Hij vervolgt: "We hebben de kans gekregen om veel grote sterren te krijgen voor de inauguratie, maar dat is juist het punt. De richtlijn van de gekozen president is simpel: maak het geweldig en voor de mensen. Daarnaast zijn al drie van de grootste celebrities in de wereld aanwezig."

Barrack somt ze even op: "We hebben president Obama, de bekendste celebrity ter wereld momenteel. We hebben Washington D.C., een plek die met niets te vergelijken is. En we hebben de gekozen president Donald Trump, die sowieso op ieders lijst staat als het aankomt op meest gewilde sterren ter wereld."