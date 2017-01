Afrojack noemt aanklacht ex belachelijk

Lauren Meditz eist een schadevergoeding van 25 miljoen dollar van Afrojack, omdat hij bazig en overheersend was in hun relatie, wist RadarOnline woensdagavond te melden. Meditz moest naar eigen zeggen ontslag nemen in de club waar ze werkte, van kapsel veranderen en botox gebruiken.

Ook zouden ze afgesproken hebben dat Nick haar financieel zou steunen mits zij haar tijd zou besteden aan zijn zaak. Meditz beschuldigt hem er ook van dat hij constant contact met haar opnam door te bellen en sms'en en te verzoeken om te facetimen.

Nick stelt dat Meditz allesbehalve een geldige zaak heeft. Het is volgens hem bovendien niet de eerste keer dat ze een aanklacht heeft ingediend. "We hebben er alle vertrouwen in dat deze zaak onmiddellijk wordt afgewezen", aldus het management bij RTL.