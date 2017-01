Vader John van 't Schip overleden

De liefde voor haar schoonvader voert de boventoon bij het bericht op haar Facebook. Zo schrijft Danielle: "Onsterfelijk is de liefde die jij bent. Ik zou het geweldig mooi vinden om op tijd te zijn om nog een liefdevolle warme zachte knuffel te mogen delen. Maar als het eerder tijd voor je is om te gaan dan omhels ik je vanaf een afstand. En in ware liefde bestaat geen afstand en tijd. Mocht je eerder naar het licht reizen dan dat ik in Amstelveen ben, kom je me dan wel even gedag zeggen Down Under met een liefdevol teken vanuit de zielenwereld?", schrijft de voetbalvrouw en dochter van Willeke Alberti.

"Ik schrik er niet van, want ik weet dan dat jij het bent. En ik glimlach dan door mijn tranen heen. Tot Ziens Lieve Joop IK Hou Van Jou. Je Schoondochter Danielle X."

John leverde begin 2017 zijn contract bij Melbourne City FC in om voor zijn zieke vader te zorgen. Twee weken later is zijn vader Joop al overleden.