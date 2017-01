Drama voor Ik Vertrek-koppel in Italië

In gesprek met Shownieuws zegt Jeroen, die in 2014 opzien baarde met zijn doorzettingsvermogen in het programma Ik Vertrek, dat de hele Bed & Breakfast is verwoest. "De eerste aardbeving die wij hier meemaakten was in augustus 2016. Toen schudde het huis, terwijl wij naar beneden liepen. Het was een lange aardbeving, waardoor we de schoorsteen voor onze neus zagen scheuren. Dat was wel angstig", zegt de verbouwereerde Jeroen.

Gisteren was het voor de vierde keer raak. "Dan heb je dus schade en dan zie je al je werk naar de Filistijnen gaan." Toch geeft het stel niet op. "Door de plannen die we nu maken, komen we er beter uit en hebben we een mooiere plek met mooiere appartementen en een betere accommodatie voor de gasten en voor onszelf", kijkt hij alvast vooruit naar de toekomst.