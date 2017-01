Ahoy één bonte kroeg

Waar zie je nu acht topdrummers op een rij? En wie verzint het om dan ook nog een negende - niemand minder dan Golden Earrings Cesar Zuiderwijk – van boven erbij te halen, die hoog in de lucht meteen vergezeld wordt van nóg twee trommelaars? Dat moet wel bij de ’Vrienden’ zijn...

Welk muziekspektakel beschikt over liefst negen podia, horizontaal én verticaal verdeeld over de zaal? De immense kroonluchter die opgehangen is in de nok van Ahoy alleen al blijkt een multifunctionele trukendoos, waar eerst vier kleine luchtbühnes uit tevoorschijn komen en daarna ook nog een dj-boot en een enorme trap naar beneden.

Wie lukt het om jaar in, jaar uit zo’n bonte selectie van het beste van het beste aan boord te krijgen van wat ons land popmuzikaal te bieden heeft? Wie dit jaar de ’Vrienden’ zouden vormen was vooraf grotendeels al bekend, met onder meer Marco Borsato, BLØF en Nick en Simon, die tevens de functie ’kroegbaas’ bekleedden dit jaar. Uit de hoge hoed komen daar donderdagavond nog even Broederliefde en Racoon bij, alsof het sterrenniveau nog niet hoog genoeg is!

En bij welke show zie je zoveel van die beste artiesten van Nederland elkaar de muzikale hand reiken? Of ze stilistisch bij elkaar in de buurt zitten, zoals The Common Linnets en Douwe Bob, of mijlenver uit elkaar, zoals Typhoon en Rowwen Hèze: het hoort bij deze concertreeks zoals uitjes bij Hollandse Nieuwe.

De enige makke aan dit alles is zeker de trouwe bezoeker ondertussen gewend is geraakt spektakel van dit soort en niveau voorgeschoteld te krijgen zodra Ahoy wordt omgetoverd tot ‘grootste kroeg van Nederland’. Zo moet het publiek er donderdag echt wel even inkomen, maar als het debuterende Broederliefde na bijna een uurtje vraagt of er tijdens Jungle nog gesprongen wordt beginnen de tribunes direct mee te bewegen. Die feestvreugde neemt naarmate de avond vordert alleen maar toe ook. Wat bijna net zo traditioneel is als alle vaste ingrediënten die er dus ook de komende acht avonden van dit jaar weer inzitten.