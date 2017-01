premium

Jarige koningin Mathilde op tijd thuis

22 min geleden

De Belgische koningin Mathilde is vrijdag jarig. Ze is 44 jaar geworden. "Bedankt voor uw verjaardagswensen'', schrijft Mathilde in drie talen op sociale media, bij een foto van zichzelf met haar oudste dochter, prinses Elisabeth (15). De foto is gemaakt bij het Kasteel van Laken.