Nadat deze week bleek dat zijn huwelijk met Jelle van Riet na 10 jaar op de klippen was gelopen, gaf hij aan dat hij België ging verlaten. "Een verhuizing die absoluut niets afdoet aan mijn trouw aan België, ik blijf zeker intens contact onderhouden met mijn Belgische fans." In Duitsland heeft hij een comebackalbum uitgebracht en een tournee gepland.

Een verhuizing die hij snel voor elkaar heeft gekregen, weet Gazet van Antwerpen. Dit blijkt uit een foto op zijn Facebook, waarop hij een foto heeft geplaatst van een ontbijtje in een koffiehuis. "Een eerste gezellig ontbijtje met mezelf en dan winkelen", schreef de hitmiljonair erbij.

Waar exact hij in Duitsland nu woont is niet duidelijk, maar op de foto is er een aanwijzing aanwezig: op zijn koffietafel ligt de regionale krant Hamburger Abendblatt.