Joanne Shaw Taylor komt naar Parkpop

In december annuleerde ze zes Nederlandse shows vanwege een zware luchtweginfectie. De Britse bluesartiest, die eind september haar vijfde studioalbum Wild uitbracht, haalt de shows vanaf 2 mei in. Ze begint haar tournee in Paradiso in Amsterdam.

Op 5 mei doet ze het Bevrijdingsfestival in Zwolle aan. De andere optredens zijn in de poppodia LuxorLive in Arnhem, het Burgerweeshuis in Deventer, Iduna in Drachten, Bibelot in Dordrecht en Grenswerk in Venlo. Haar laatste optreden in Nederland is op 25 juni op Parkpop in Den Haag.