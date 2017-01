Mick Harren brengt ode aan George Michael 

Dat Mick - naast zijn zangkunsten - over meerdere talenten beschikt, bleek vorig jaar al toen hij onder anderen André Hazes, Johan Cruijff, Prince en David Bowie op het canvas vereeuwigde.

Vandaag vertel ik oa over mijn expositie en meer tijdens de TinekeShow radioprogramma van Omroep MAX dat wordt uitgezonden op Radio 5 Nostalgia tussen 13.00 en 14.00 uur.

Aan zijn collectie kan nu het portret van George Michael, die op 25 december 2016 overleed, worden toegevoegd. Mick is een groot bewonderaar van de Britse zanger en hoorde de Wham!-ster tijdens een concert het nummer If You Were My Woman zingen. Hij nam het lied vervolgens zelf op en zette het op het album Good Things uit 2003.

"Vandaar de speciale band met George Michael", zegt Mick. "Zingen en schilderen zijn mijn lust en mijn leven, en hebben mij door zware periodes heen geholpen."