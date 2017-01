"Ik ben zo verschrikkelijk trots en vereerd dat ik onze prachtige baby mag introduceren, Bluey Branson", schrijft de 30-jarige vader. "Het krijgen van kinderen is de meest inspirerende en nederige ervaring die er is", zegt Sam. "Ik voel me gezegend om de creatieve kracht van het universum weer aan het werk te zien."

I am so incredibly proud and honoured to introduce our beautiful baby boy, Bluey Branson He is such a gentle and strong little soul! Having children is the most awe inspiring and humbling experience! I feel blessed to see the creative force of the Universe at work again Mama doing well after a very smooth birth. Big sis is very happy to have a baby brother, 'Mine Bluey!' Sending you all love from family B. Welcome to the World Bluey Rafe Richard Branson! If you lead with love little Bluey, there is more magic and beauty out there then you can possibly imagine... Despite what the news suggests Een foto die is geplaatst door Sam Branson (@bransonsam) op 20 Jan 2017 om 1:44 PST

Sam, een goede vriend van prins Harry, en zijn vrouw Isabella hadden al een dochter, Eva-Deia, die volgende maand twee jaar wordt. Sam: "De moeder maakt het goed na een voorspoedige bevalling. En de grote zus is blij er een broertje bij te hebben."

Isabella is de oudere halfzus van Cressida Bonas, de ex-vriendin van prins Harry. Sam en Isabella trouwden twee jaar geleden in Zuid-Afrika. Opa Richard Branson werd in 2014 al grootvader van een tweeling, de kinderen van zijn dochter Holly. "Wat een geweldig nieuws. Ben zo blij voor Sam, Bellie en kleine Eva-Deia. Welkom in de familie Bluey! Xx'', twitterde Holly.