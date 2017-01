Dijkhoff versloeg culinair journaliste Hiske Versprille in een direct duel. Cabaretier Stefano Keizers viel eerder in de aflevering al af.

Versprille had de kans de eerste keer vrouwelijke winnaar te worden sinds De slimste mens bij de NPO te zien is. Dijkhoff heeft overigens ook een primeur te pakken. Hij is de eerste politicus die de quiz wint.