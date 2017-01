The Voice of Holland verliest kijkers

De tweede liveshow van The Voice of Holland is daarmee de slechts bekeken aflevering van het huidige seizoen. Desondanks is de talentenjacht nog steeds een van de best bekeken programma’s, alleen het NOS Journaal van 20.00 uur trok vrijdag meer kijkers, ruim 2,8 miljoen.

The Voice of Holland kreeg ook deze week flinke concurrentie van Flikken Maastricht. De politieserie boeide bijna twee miljoen kijkers en staat daarmee op de derde plek van de kijkcijfer top 25. De Wereld Draait Door trok exact hetzelfde aantal kijkers.

De finale van De slimste mens werd bekeken door ruim 1,8 miljoen Nederlanders. Zij zagen hoe staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff er met de winst vandoor ging. De inauguratie van Donald Trump boeide vrijdagmiddag bijna twee miljoen Nederlanders. De plechtigheid die het presidentschap van Trump inluidde staat daarmee op de vijfde plek van de kijkcijfertop.