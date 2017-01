Britney was nieuwe liefde 'al bijna vergeten'

In een Amerikaanse radioshow deed de zangeres uit de doeken hoe zij en haar nieuwe lover elkaar leerden kennen. Sam figureerde in de videoclip van het nummer Slumber Party van Britney en tijdens het lange wachten op de set raakten de twee met elkaar aan de praat. "We werden min of meer gedwongen met elkaar te praten. We zaten daar maar, te wachten en te wachten. Het was zo'n gesprekje om niets, om de tijd te doden."

Toch gaf Asghari na afloop zijn telefoonnummer aan de blondine, maar zij sloeg daar verder geen acht op. "Ik was hem alweer bijna vergeten, totdat ik vijf maanden later dat briefje met zijn nummer weer tegenkwam." Daarop kwam het tot een date en sindsdien zijn het fitnessmodel en de zangeres 'madly in love'.