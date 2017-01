Kinderen waren bij Hans Breukhoven toen hij stierf

Juan da Silva, met wie Hans Free Record Shop oprichtte, vertelt aan RTL over zijn laatste weken en uren. "De laatste weken zat dit er natuurlijk toch al aan te komen. Hij had chemokuren en daarnaast immuunkuren, maar op een gegeven moment bleef hij last houden van vochtophoping in zijn lichaam. Daar kreeg hij dan antibiotica voor en dat gaf weer conflicten met chemo."

"Het is eigenlijk maar beter zo. Hij is 's ochtends vroeg in alle rust ingeslapen. Zijn oudste zoon Edwin en zijn vrouw en zijn dochter Shanna waren bij hem toen hij ingeslapen is. Dat waren de kinderen waar hij echt close contact mee had", aldus de boezemvriend.

"Ik ben voor het laatst echt bij hem geweest op zijn verjaardag. Op 31 oktober had hij een mooi feestje in Saturday Night Fever-stijl en daar heeft hij nog volop gedanst."

Ook Gerard Joling heeft warme herinneringen aan Hans. "Ik heb Hans altijd als een ongelooflijk gastvrije man gekend. Ik heb vroeger vaak bij Connie en Hans in Wassenaar gelogeerd. Een bijzondere man, jammer dat hij er helaas niet meer is."