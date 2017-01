De 44-jarige Geri schrijft op de sociale media: "Christian en ik zijn verheugd te kunnen melden dat onze zoon vanmorgen is geboren."

Het is het eerste kindje van Chris en Geri. Ginger Spice heeft al een dochter uit een eerdere relatie, dochter Bluebell Madonna. Horner heeft een dochtertje van drie met zijn ex-vrouw.

Christian and I are delighted to announce our baby boy was born this morning weighing 7lbs 8oz