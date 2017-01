Volgens Jandino is het belangrijk om te plannen en ruimte voor rust te creëren in je leven om een druk schema vol te houden. "Mensen denken: die gast is druk. Maar ik geloof niet dat ik de strijd hoef aan te gaan met alleenstaande ouderen of moeders met kinderen thuis. Die hebben het wel drukker dan ik, geloof ik", zegt Jandino tegen Nu.nl.

De 36-jarige tourt met een cabaretprogramma, verschijnt in televisieprogramma's en presenteert ook zijn eigen shows bij RTL. "Je kan het wel net zo druk hebben als je zelf wilt, maar achteraf kom je er dan achter dat je heel weinig hebt gedaan", gaat de lolbroek verder.

Voor zijn bekendheid had Jandino een totaal ander leven. "Vroeger zaten we lekker lui voor de televisie en gingen we Mora-hapjes bakken. Ik ben denk ik ook wel een heerlijk lui persoon. Als je mij die kans zou geven, dan ben ik echt je beste vriend."